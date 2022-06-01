مجموعة إيلاف وEXO توقعان مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سياحية كبرى

وأضاف، "إننا على ثقة من أن الشركة التي سنؤسسها بالتعاون مع إيلاف ستسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للطرفين، بالاستفادة من الخبرات الكبيرة لمجموعة إيلاف في السوق السعودية، والقدرات العالمية لـ EXO، لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة المملكة. ونحن متحمسون للغاية برؤية 2030 والوجهات التي تضمها المملكة، ونعتقد أن إيلاف هي الشريك المثالي لنا للعب دور مهم في تطور قطاع السياحة والسفر في المملكة."