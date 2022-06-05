مجموعة إيلاف وRezLive تُوَقّعان مذكرة تفاهم لتأسيس شركة لإدارة منصة خدمات العمرة

من جهته، أعرب جال شاه، الرئيس التنفيذي لمنصة RezLive عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة إيلاف، التي تُعد من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة والسياحة على مستوى المملكة؛ لتأسيس شركة السياحة الجديدة، وقال: "نحن سعداء بالإسهام في مساعيها الهادفة لإثراء تجارب ضيوفها وعملائها من سكان وزوار المملكة، وسنسخّر خبراتنا الطويلة ومعرفتنا المتعمقة، للعمل معًا من أجل خدمة الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، ودعم طموحها للتوسع، ونتشرف بأن هذا التعاون الاستراتيجي سيكون لنا به دور في تحقيق رؤية 2030 الطموحة".