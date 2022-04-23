مجموعة "البحري": وفاة أحد أفراد طاقم الناقلة "إن سي سي صفا" في مرسى أمستردام

أعلنت مجموعة "البحري"، وهي من أبرز الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البحري على مستوى العالم، أن اثنين من أفراد طاقمها العاملين على متن ناقلة المواد الكيميائية "إن سي سي صفا" NCC SAFA (رقم التسجيل البحري 9411329)، تعرَّضا لحادث مؤسف يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة الـ20:37 بالتوقيت المحلي (الساعة الـ18:37 بالتوقيت العالمي)، وذلك خلال أدائهما مهامهما الروتينية في أحد صهاريج الشحن في الناقلة أثناء توقفها في مرسى أمستردام في هولندا.
وفور وقوع الحادث تلقى المصابان الإسعافات الأولية اللازمة على متن الناقلة، فيما نقل فريق خفر السواحل الهولندي أحدهما جوًّا إلى المستشفى، وأعلن الفريق الطبي على متن الناقلة وفاة المصاب الآخر.
وقالت: "ببالغ الأسف والأسى نؤكد فقدان زميلنا العزيز، ونعد هذا اليوم يومًا حزينًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا نحن أفراد عائلة البحري".
وأضافت: "لقد أخطرنا عائلات المصابَيْن بالحادثة، وفتحنا تحقيقًا كاملاً فيها. وتتركز أولويتنا في الوقت الحالي على توفير الدعم اللازم للمصاب الآخر في المستشفى، ومواساة عائلة المتوفى وبقية طاقم الناقلة".