مجموعة "البحري": وفاة أحد أفراد طاقم الناقلة "إن سي سي صفا" في مرسى أمستردام

أعلنت مجموعة "البحري"، وهي من أبرز الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البحري على مستوى العالم، أن اثنين من أفراد طاقمها العاملين على متن ناقلة المواد الكيميائية "إن سي سي صفا" NCC SAFA (رقم التسجيل البحري 9411329)، تعرَّضا لحادث مؤسف يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة الـ20:37 بالتوقيت المحلي (الساعة الـ18:37 بالتوقيت العالمي)، وذلك خلال أدائهما مهامهما الروتينية في أحد صهاريج الشحن في الناقلة أثناء توقفها في مرسى أمستردام في هولندا.