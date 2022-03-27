مجموعة "الفنار" توقع اتفاقية تشغيل مستشفى مشروع البحر الأحمر

ويعد مشروع البحر الأحمر من أكثر المشاريع السياحية الطموحة والذي يهدف إلى رفع معايير السياحة في المملكة وجعلها وجهة مرموقة للسياحة العالمية، ويقع المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلاً يحتوي على أكثر من «90» جزيرة، كما تضم الوجهة جبالاً وبراكين خامدة وصحارى ومعالم ثقافية وتراثية، حيث تضم كذلك فنادق ووحدات سكنية ومرافق تجارية وترفيهية؛ إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.