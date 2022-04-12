مجموعة د.سليمان الحبيب تطلق النسخة الثانية من "جائزة مجلة د.سليمان الحبيب للتميز البحثي"

أطلقت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، النسخة الثانية من "جائزة مجلة د.سليمان الحبيب للتميز البحثي" السنوية، التي تبلغ قيمتها المالية مليونًا وخمسمائة ألف ريال سعودي؛ حيث تسعى المجموعة من خلال هذه الجائزة إلى تشجيع ودعم الباحثين وتحفيزهم؛ لتقديم بحوث متميزة، تُحقق التنافس البحثي ورفع مستوى مخرجات البحث العلمي؛ بما يتوافق مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة 2030.
وقال الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور عوض العمري: إن الجائزة تهدف إلى تشجيع الباحثين، وخلق روح التنافس فيما بينهم من خلال تقديم مقترحات بحثية وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات والإبداعات العلمية، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة للرقي بالبحث العلمي، والذي بدوره يعزز من مكانة الأبحاث السعودية على الخارطة العالمية.
وأوضح أ.د. العمري أن هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها المالية مليونًا وخمسمائة ألف ريال سعودي؛ تحظى بدعم كبير من الدكتور سليمان الحبيب -رئيس مجلس الإدارة- من أجل تطوير المعرفة العلمية والممارسة العملية للممارسين الصحيين، ورفع كفاءتهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية المتميزة. وانطلاقًا من ذلك تقوم المجموعة بتقديم الدعم اللا محدود، الذي لا يقتصر على إطلاق مثل هذه الجوائز فحسب؛ بل امتدّ ليشمل الإعلان مؤخرًا عن إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي الذي يُعد الأكبر من نوعه في القطاع الصحي الخاص بالمملكة.
أما عن فئات الجائزة؛ فأشار أ.د. العمري إلى أنها مقسمة إلى ستة أقسام، الجائزة الأولى وقيمتها 500 ألف ريال لأفضل بحث طبي منشور في المجلة، الجائزة الثانية وقيمتها 300 ألف ريال لأفضل ثاني بحث طبي منشور في المجلة، الجائزة الثالثة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل ثالث بحث طبي منشور في المجلة، الجائزة الرابعة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل أربع مراجعات علمية منشورة في المجلة، أما بالنسبة للجائزتين الخامسة والسادسة فهما مخصصتان لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى أطباء برامج البورد والزمالة في الهيئة السعودية للتخصصات وتبلغ قيمتهما 300 ألف ريال.
وأضاف أ.د.العمري أنه يمكن لكل الباحثين من داخل وخارج المملكة التقديم والترشح حسب الضوابط والمعاير عبر الرابط التالي https://hmg.com/pages/RC.aspx، وبعدها سيتم تقييم كل المرشحين حسب الضوابط والمعايير المعتمدة من أمانة الجائزة.
واختتم أ.د.العمري حديثه بالقول أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا والأثر الذي خلّفته هذه الجائحة؛ فقد تم تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بالجائزة في نسختها الأولى، والذي كان مقررًا في عام 2021؛ منوهًا بأنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة بنسختيها الأولى والثانية، في حفل خاص سيقام نهاية هذا العام بإذن الله.