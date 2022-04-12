مجموعة د.سليمان الحبيب تطلق النسخة الثانية من "جائزة مجلة د.سليمان الحبيب للتميز البحثي"

أما عن فئات الجائزة؛ فأشار أ.د. العمري إلى أنها مقسمة إلى ستة أقسام، الجائزة الأولى وقيمتها 500 ألف ريال لأفضل بحث طبي منشور في المجلة، الجائزة الثانية وقيمتها 300 ألف ريال لأفضل ثاني بحث طبي منشور في المجلة، الجائزة الثالثة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل ثالث بحث طبي منشور في المجلة، الجائزة الرابعة وقيمتها 200 ألف ريال لأفضل أربع مراجعات علمية منشورة في المجلة، أما بالنسبة للجائزتين الخامسة والسادسة فهما مخصصتان لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى أطباء برامج البورد والزمالة في الهيئة السعودية للتخصصات وتبلغ قيمتهما 300 ألف ريال.