مجموعة "سليمان الحبيب" تشارك في ملتقى "السكري" بجامعة كاليفورنيا الأمريكية

شاركت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في ملتقى أمراض السكري بجامعة كاليفورنيا الأمريكية؛ حيث ألقى د.محمد السفياني استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي، محاضرة ركّز فيها على أحدث التقنيات الخاصة بعلاج المرض، بحضور عدد من خبراء واستشاريي الغدد الصماء، والباحثين في مجال السكري.
وسلّط "السفياني" الضوء في جزء من المحاضرة على الرعاية الصحية المتقدمة والشاملة التي توفرها عيادات الغدد الصماء والسكري بمستشفيات المجموعة، والتقنيات المتطورة التي تحظى بها عيادات مضخات الأنسولين؛ حيث كانت المجموعة من أوائل المستشفيات الخاصة التي قامت بتوفيرها بالمملكة.
وأكد د.السفياني الذي تلقى دعوة رسمية من قِبَل الجامعة لتقديم المحاضرة، أن عددًا من الحضور أشادوا بالإمكانيات والتقنيات المتوفرة في عيادات المجموعة.
وعكست المحاضرة تجربة مستشفيات المجموعة الرائدة في تشخيص وعلاج السكري، وكذلك في تدريب مصابي السكري على استخدام أحدث التطبيقات الرقمية والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، كمضخات الأنسولين لمصابي السكري النوع الأول، وتطبيقات التعديل الأوتوماتيكي في جرعات الأنسولين لمصابي السكري النوع الثاني، وكذلك أحدث طرق متابعة مستويات السكر وإرسالها أوتوماتيكيًّا للفريق الطبي المعالج دون الحاجة لزيارة العيادة.. وقد استفاد الكثير من مصابي السكري بجميع أنواعه (سواءً لدى الكبار أو الأطفال أو الحوامل) من هذه التقنيات أثناء فترة جائحة كورونا وحتى اليوم.
جدير بالذكر أن المجموعة كانت قد استحدثت عيادة متابعة مضخات الأنسولين ومراقبة السكري، من أجل تقديم خدمات رعاية صحية متطورة ومتوافقة مع أعلى معايير الجودة، وتوظيف أحدث ما توصلت إليه التقنيات في متابعة وعلاج مرضى السكري وتثقيفهم، وتقديم كل الخدمات لهم عبر فريق طبي متكامل من أطباء ومثقفي السكري وأخصائي التغذية، وكذلك توفير أجهزة مراقبة السكر باستخدام أحدث التقنيات وأكثر أنواع مضخات الأنسولين وأجهزة قياس مستوى السكر تطورًا "أو ما يُعرف بـ"البنكرياس الصناعي".
بالإضافة إلى تميز عيادات الغدد الصماء بمستشفيات المجموعة في علاج باقي أمراض الغدد الصماء كالغدة الدرقية والغدة النخامية، وهشاشة العظام ونقص فيتامين د، وكذلك أمراض الغدة جار الدرقية، واضطرابات الكالسيوم في الدم، بالإضافة إلى تشخيص وعلاج نقص هرمون الذكورة عند الرجال، وأمراض الغدة الكظرية "فوق الكلوية" وغيرها من اعتلالات الغدد الصماء.