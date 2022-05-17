مجموعة "سليمان الحبيب" تشارك في ملتقى "السكري" بجامعة كاليفورنيا الأمريكية

وعكست المحاضرة تجربة مستشفيات المجموعة الرائدة في تشخيص وعلاج السكري، وكذلك في تدريب مصابي السكري على استخدام أحدث التطبيقات الرقمية والتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، كمضخات الأنسولين لمصابي السكري النوع الأول، وتطبيقات التعديل الأوتوماتيكي في جرعات الأنسولين لمصابي السكري النوع الثاني، وكذلك أحدث طرق متابعة مستويات السكر وإرسالها أوتوماتيكيًّا للفريق الطبي المعالج دون الحاجة لزيارة العيادة.. وقد استفاد الكثير من مصابي السكري بجميع أنواعه (سواءً لدى الكبار أو الأطفال أو الحوامل) من هذه التقنيات أثناء فترة جائحة كورونا وحتى اليوم.