مجموعة سليمان الحبيب تطلق غدًا مبادرة لدعم صحة المرأة السعودية

الجدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب، تهتم بأنشطة المسؤولية المجتمعية، وتحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية، كما أنها تشارك باستمرار في كل الأيام والمناسبات الصحية العالمية والوطنية بفعالية، وترسل عبرها رسائلها السامية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المزمنة.