مجموعة سليمان الحبيب تطلق غدًا مبادرة لدعم صحة المرأة السعودية

تطلق مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، غدًا الاثنين، مبادرة لدعم صحة المرأة السعودية، تحت شعار "تنمية صحتها أولويتنا"؛ وذلك بالتعاون مع الجمعية السعودية لصحة المرأة، وبدأت المبادرة بلقاء توعوي وتثقيفي بمستشفى المجموعة بالسويدي.
وقال الدكتور سمير سندي المدير الطبي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ومنسق المبادرة: تأتي المبادرة في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية لمستشفيات المجموعة، وفي سياق الاهتمام الخاص الذي توليه المجموعة بصحة هذه الفئة شديدة الأهمية والخصوصية، والعمل على صون سلامتها الصحية والبدنية وحتى الاجتماعية. وأكد أن المبادرة تشمل التوعية والتثقيف، وكذلك الكشف عن أمراض كالسكري وضغط الدم وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
ويشهد اللقاء التوعوي مشاركة مجموعة من الخبراء المختصين بصحة المرأة؛ حيث ستجيب د.سارة البابا أخصائي أول طب الأسرة في مشاركتها على بعض الأسئلة الملحة، وفي مقدمتها كيفية الحفاظ على الصحة الجنسية عند المرأة، والسبل التي تُمَكّنها من اتباع نمط حياة سليم في ظل ضغوطات الحياة اليومية.
وستتحدث الدكتورة نوال عسيري استشارية أمراض النساء والولادة والتجميل النسائي عن الارتباط الوثيق بين صحة المرأة وصحة المجتمع، إضافة إلى معلومات وإرشادات قيمة لصحة أفضل. فيما تُركز مشاركة أ.د.سامية العمودي -مؤسسة مبادرة التمكين الصحي والحقوق الصحية واستشارية النساء والتوليد- على حقوق الصحة الإنجابية، وستتحدث د.ريم الباني أستاذة أصول التربية عن صحة المرأة ودورها في جودة الحياة من منظور التربية الإسلامية، ويشارك كذلك د.عبدالله بن أحمد البراك استشاري جراحة السمنة والمناظير المتقدمة بمداخلة تتمحور حول السمنة عند الأمهات ومخاطرها وطرق الوقاية منها.
الجدير بالذكر أن مجموعة د.سليمان الحبيب، تهتم بأنشطة المسؤولية المجتمعية، وتحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية، كما أنها تشارك باستمرار في كل الأيام والمناسبات الصحية العالمية والوطنية بفعالية، وترسل عبرها رسائلها السامية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والحد من انتشار الأمراض المزمنة.