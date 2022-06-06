مجموعة "سليمان الحبيب" تنظّم المؤتمر الدولي الرابع لأمراض النساء والولادة

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شازية مقصود؛ استشارية النساء والولادة، إن المؤتمر سيشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، إضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص، مضيفة أن مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممّن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص النساء والولادة، ستشكل فرصة لتحديث المعرفة الطبية لأكثر من "400" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين، وتحديث معرفتهم من خلال جلسات مبتكرة ومتنوعة.