مجموعة "سليمان الحبيب" تنظّم المؤتمر الدولي الرابع لأمراض النساء والولادة

تنظّم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الدولي الرابع لأمراض النساء والولادة " 4th Ob-Gyne Conference"، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2022، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، والذي من المقرر أن يشارك فيه 25 متحدثاً من الأطباء العالميين المتخصصين، ليقدموا من خلاله "25"محاضرة وحلقات نقاشية وورش عمل، معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وسيناقش هذا المؤتمر الذي يتضمن 25 محاضرة وورشتَي عمل، آخر المستجدات والأبحاث في طب النساء والولادة والإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد، علاوة على مناقشة معايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل، إضافة إلى تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة، وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ، وعلاج سرطان الرحم وغيرها.
من جانبها، قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شازية مقصود؛ استشارية النساء والولادة، إن المؤتمر سيشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، إضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص، مضيفة أن مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممّن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص النساء والولادة، ستشكل فرصة لتحديث المعرفة الطبية لأكثر من "400" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين، وتحديث معرفتهم من خلال جلسات مبتكرة ومتنوعة.
ونوّهت د. شازية؛ إلى أن المؤتمر يستهدف الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات: النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب وأطباء الأطفال وفرق التمريض لهذه التخصصات، علاوة على أخصائيي التغذية.
ودعت د. شازية؛ الممارسين الصحيين المعنيين كافة، الراغبين في المشاركة لحضور المحاضرات وورش العمل، إلى التسجيل عبر الرابط: https://hmg.com/en/medicalprofessionals/CME/pages/obgyne_3rd.aspx?itemID=17.
الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب دأبتْ على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكلٍ مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها الطبية والمجتمعية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات كافة، وبما يعود بالنفع على المرضى.