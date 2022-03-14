مجموعة سليمان الحبيب تُنظم امتحان الزمالة الإيرلندية في الطب الباطني

وذكر د.علي العرج مساعد المدير الطبي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، أن "40" طبيبًا وطبيبة تقدموا لأداء الامتحان؛ لافتًا إلى أن إعداد وتنظيم المجموعة لامتحانات الزمالة الإيرلندية، يُعد محطة هامة تؤكد المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه المجموعة، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات، والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية، التي أهّلته لنيْل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالميًّا، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.