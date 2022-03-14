مجموعة سليمان الحبيب تُنظم امتحان الزمالة الإيرلندية في الطب الباطني

في إنجاز مهني جديد نجحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في تنظيم امتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء في الطب الباطني "MRCPI"، بمستشفى الريان للمرة الثانية، كأول مقدم خدمات رعاية صحية بالقطاع الخاص يقوم بتنظيم هذا الامتحان.
وتأتي هذه الخطوة التي تمثل نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي المستمر، ترجمة لبنود اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والكلية الملكية الإيرلندية للأطباء، والتي نصت على قيام مستشفيات المجموعة بتنظيم امتحانات الجزء الثاني والنهائي لزمالة الكلية الملكية الإيرلندية.
وذكر د.علي العرج مساعد المدير الطبي لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، أن "40" طبيبًا وطبيبة تقدموا لأداء الامتحان؛ لافتًا إلى أن إعداد وتنظيم المجموعة لامتحانات الزمالة الإيرلندية، يُعد محطة هامة تؤكد المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه المجموعة، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات، والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية، التي أهّلته لنيْل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالميًّا، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.
وأضاف الدكتور "العرج" أن المجموعة ستستمر في الإعداد والتنظيم لامتحانات الزمالة الإيرلندية للعديد من التخصصات الأخرى، كما عبّر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.
من جانبه قال الدكتور عوض العمري الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية: إن تنظيم امتحان الزمالة يهدف إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وخلق فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب؛ وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وأضاف: "نجاحنا في تنظيم هذا الامتحان المهم تتويج للجهد الدؤوب الذي تبذله المجموعة في مجالات التعليم الطبي المستمر والتدريب، التي تهدف في محصلته النهائية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين".
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية وقعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، تضمنت بنودها تنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ بالجامعة، وبرامج صحية أخرى تستهدف كل الأطباء العاملين في المملكة بمختلف تخصصاتهم.