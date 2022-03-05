مجموعة "شمال" تشارك في "معرض الدفاع العالمي" بخدمات أمنية دفاعية وتدريبية فريدة

من جانبه، نوَّه الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال، الأمير تركي بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، بما تحظى به الصناعات العسكرية في السعودية من دعم من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-. مؤكدًا أن الجميع يسير على خطى الملك سلمان باعتباره القدوة والمعلم، وشاكرًا المولى -عز وجل- على ما أنعم به على بلادنا من نِعَم لا تُحصى، أولها الأمن والأمان والاستقرار الذي يعمر بلادنا، ويحفظ ديننا.