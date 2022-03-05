مجموعة "شمال" تشارك في "معرض الدفاع العالمي" بخدمات أمنية دفاعية وتدريبية فريدة

بوصفها شركة رائدة في السوق العالمي لبناء صناعة الطيران والدفاع، تشارك مجموعة "شمال" بوصفها راعية في معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض، وينطلق في الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022.
وتأتي مشاركة "شمال" عبر شركاتها الخمس التي تنضوي تحت لوائها في المعرض بما تحمله من خبرات في قطاعات الطيران والدفاع، وبما تجسده من هوية متجددة، تحمل آفاق المستقبل. وجاء تطوير الهوية بالتزامن مع نجاحات التوسع في مجال التدريب بصناعة الجو والفضاء والدفاع، وذلك بعد انطلاقة المجموعة في عام 2003 بوصفها شركة مسؤولية سعودية من خلال إنشاء شركة شمال للأنظمة الدفاعية الأمنية العاملة على الإمدادات والخدمات لمختلف العملاء في صناعة الدفاع والأمن ومنتجات التدريب؛ إذ تحمل المجموعة رسالة القوة بخمس شركات تابعة تندرج تحتها.
وتقدِّم "شمال" خدمات استشارية للعديد من عملاء الدفاع والأمن الدوليين، وتتعامل في المعدات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، وتُنفِّذ العقود مع جهات عسكرية وأمنية سعودية عدة.. وتفخر شركة شمال بشراكاتها الكبيرة في السعودية التي جعلت الخدمات والمنتجات تقدَّم للعملاء بنجاح، وتلتزم بتوفير أنظمة أمنية مبتكرة وعالية الجودة، والتدريب العسكري والمدني المتقدم، بالتعاون مع أفضل الشركات في جميع أنحاء العالم.
من جانبه، نوَّه الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال، الأمير تركي بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، بما تحظى به الصناعات العسكرية في السعودية من دعم من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-. مؤكدًا أن الجميع يسير على خطى الملك سلمان باعتباره القدوة والمعلم، وشاكرًا المولى -عز وجل- على ما أنعم به على بلادنا من نِعَم لا تُحصى، أولها الأمن والأمان والاستقرار الذي يعمر بلادنا، ويحفظ ديننا.
وأشار إلى أن هذا الدعم يعززه "رؤية السعودية 2030 كأضخم خطة اقتصادية واجتماعية ترمي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، التي انطلقت بها السعودية نحو المستقبل بخطى ثابتة، وهدفت من خلالها إلى بناء القدرات الجديدة في المجال العسكري؛ إذ جاء تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (إحدى هذه الثمار) بهدف العمل على تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي لتوطين هذا القطاع، وجعله رافدًا مهمًّا للاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية".
وأوضح الأمير تركي أنه في ضوء هذا الدعم اللامحدود من القيادة تعمل "شمال" على تقديم العديد من الخدمات الخاصة، التي تتعدد على مسارات، منها خدمة الصيانة والدعم الفني، وتقديم خدمات تدريبية ودورات عسكرية وطيران متخصصة متقدمة، والتدريب على نظام القيادة والسيطرة، وتدريب القوات الخاصة، والترجمة الفورية للدورات الفنية، وتدريب السقوط الحر.
وبيَّن الرئيس التنفيذي لمجموعة شمال أن المجموعة تلعب دورًا مهمًّا في تقديم الإمدادات العسكرية لمجموعة متنوعة من المنتجات، كالتموين العسكري والملاجئ العسكرية، والمستشفيات الميدانية، والعربات المدرعة، والسترات التكتيكية، والخدمات اللوجستية العسكرية، والمعدات "مولدات، قطع غيار وملحقات".
وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها المجموعة تضم استراتيجية السوق والتحليل، وأفضل الخدمات في العلاقات التجارية، وأفضل الأدوات لتحسين الشبكة.
وأكد "الأمير تركي" أن أنظار العالم ستتحول إلى المملكة العربية السعودية خلال أيام معرض الدفاع العالمي الأربعة؛ إذ سيوفر منصة فريدة، تجمع كل المعنيين بصناعة الدفاع حول العالم؛ لتعزيز أواصر التواصل والتعاون بينهم، وتمهيد الطريق لبناء الشراكات، وتبادل المعرفة، واستكشاف أحدث الابتكارات والإمكانات عبر جميع الأنظمة الدفاعية.
وتأتي مشاركة مجموعة شمال من خلال شركات عدة، أبرزها شركة ARX الجو والفضاء والدفاع المشغِّلة للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، وهي شركة تدريب عالمية، تقدم أعلى مستويات التدريب بهدف تزويد قطاع الطيران والدفاع بمتدربين ذوي مهارات عالية من خلال الاستعانة بخبراء محليين ودوليين، واستخدام أحدث التقنيات في التعليم والتدريب.
وتشارك أيضًا ضمن المجموعة شركة "إس في آي" السعودية SVI Arabia، وهي شركة مبتكرة للهندسة الميكانيكية والتطوير السريع للمنتجات، وتتمتع بقدرات في تصميم المنتجات، وتحليل العناصر المحدودة، والتطوير، وتقييم المنتج، والتصنيع، مع التركيز على صناعة التدريع.
كما تشكل شركة بارتس العربية PARTS ARABIA (شراكة سعودية/ أمريكية) إحدى الأذرع المشاركة ضمن مجموعة شمال في المعرض، التي يتلخص دورها في تزويد الطائرات المدنية والعسكرية بقطع الغيار والتدريب الفني وإدارة أصول الإصلاح والخدمات الدفاعية في جميع أنحاء العالم، بالاعتماد على أكثر من 50 عامًا من الخبرة.
وتهدف هذه الشراكة إلى نقل الخبرات والمؤهلات الصناعية إلى المملكة العربية السعودية.
كما يتضمن جناح المجموعة قسمًا خاصًّا بشركة شمال للتدريب العالمي (إحدى أحدث شركات المجموعة)، التي تهدف إلى تطوير القدرات التعليمية والفنية في مختلف المجالات التي تحتاج إليها الموارد البشرية المتخصصة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة في صناعة التدريب، وأحدث برامج التدريب المقدَّمة من قِبل شركة التدريب، وتخصصات فنون الطهي والبروتوكول والضيافة، بالشراكة مع متخصصين عالميين في هذا المجال.
ويأتي معرض الدفاع العالمي بوصفه معرضًا متكاملاً، يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع، وذلك عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم، ولاسيما في مجال التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع.
يُذكر أن مشاركة مجموعة "شمال" في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض، وينطلق في الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022، تعكس ما تحمله المجموعة من هوية متجددة، تحمل آفاق المستقبل.. وجاء تطويرها بالتزامن مع نجاحات التوسع في مجال التدريب بصناعة الجو والفضاء والدفاع.