مجموعة عجلان وإخوانه القابضة توقع اتفاقيتين مع أرامكو للاستثمار في أشباه الموصلات وإعادة التدوير

وقال الأستاذ عجلان بن محمد العجلان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة حريصين من خلال التعاون مع شركة عملاقة بحجم أرمكوا السعودية على تعزيز حضور مجالات جديدة تخدم توسع الاقتصاد الوطني، وتسهم في إثراء الناتج المحلي، وتحقق في الوقت نفسه مستهدفات الرؤية في جوانب تنويع الموارد الاقتصادية، وخاصة من خلال الاهتمام بتقنيات الجيل الخامس التي تركز على استخدام أشباه الموصلات في الكثير من شئون حياتنا اليومية، ومنها وسائل النقل الحديثة ووسائل الترفيه العصرية.