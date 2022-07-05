مجموعة عجلان وإخوانه القابضة توقع اتفاقيتين مع أرامكو للاستثمار في أشباه الموصلات وإعادة التدوير
وقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة (ابيليتي) اتفاقيتين مع شركة أرامكو الأولى للاستثمار في مجال أشباه الموصلات، والثانية اتفاقية تعاون لتقييم الفرص لأنشاء مصنع إعادة تدوير البلاستيك.
وتهدف الاتفاقيتين لرفع نسب التوطين في هذه القطاعات الجديدة، وخاصة أشباه الموصلات التي تعتبر صناعة تقنية حديثة على مستوى أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما ستركز اتفاقية إعادة التدوير على جوانب الاهتمام بالبيئة وتعزيز حضور نشاط الاقتصاد الأخضر في المملكة وفق الأسس الحديثة.
وقال الأستاذ عجلان بن محمد العجلان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان وإخوانه القابضة حريصين من خلال التعاون مع شركة عملاقة بحجم أرمكوا السعودية على تعزيز حضور مجالات جديدة تخدم توسع الاقتصاد الوطني، وتسهم في إثراء الناتج المحلي، وتحقق في الوقت نفسه مستهدفات الرؤية في جوانب تنويع الموارد الاقتصادية، وخاصة من خلال الاهتمام بتقنيات الجيل الخامس التي تركز على استخدام أشباه الموصلات في الكثير من شئون حياتنا اليومية، ومنها وسائل النقل الحديثة ووسائل الترفيه العصرية.
وأضاف العجلان، "أن العمل على مشروع مصنع إعادة تدوير البلاستيك، يقدم خدمة ضرورية لحماية بيئتنا من انتشار المواد البلاستيكية، والتي يؤثر عدم الاستفادة منها لضرر بيئي كبير، ومن خلال الاستثمار فيها نحقق أهداف مجتمعية واقتصادية تخدم توجه المملكة نحو الاهتمام بكل ما يحقق انتشار ثقافة الاقتصاد الأخضر، ويسهم في العناية بالبيئة المحلية وفق أساليب عصرية مبتكرة.
يذكر أن مجموعه عجلان واخوانه لها تعاون مسبق مع أرمكوا لتطوير المشاريع المتعلقة بالتصنيع المحلي لألياف الكربون والمنتجات ذات الصلة بسلسلة القيمة،