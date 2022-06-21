مجموعة "عجلان واخوانه القابضة "توقع ثمان اتفاقيات تعاون استراتيجي بـ 5.7 مليار دولار

على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية مصر العربية، وقّعت مجموعة عجلان واخوانه القابضة عدد ثمان اتفاقيات تعاون استراتيجية بقيمة 5.7 مليار دولار ، ومنها اتفاقيه لبناء مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية، وحضر توقيع الاتفاقيات معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي ومعالي وزير الاستثمارالمهندس خالد الفالح، ورئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان،ومعالي الاستاذ علي الحازمي ممثلا عن مجموعه عجلان واخوانه القابضة وحضرها من الجانب المصري، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من المسئولين المصريين والسعوديين، كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم لدراسة شراكة مشروع محطة الصب النظيف، واتفاقية تعاون استراتيجي لمشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجستية والصناعات الغذائية والسيارات، واتفاقية تعاون استراتيجية لصناعة الأدوية الطبية، وأخرى في بمجال التعاون الاستراتيجي في الصناعات والتجارة المتعلقة بالأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط، وأخيراً اتفاقية تعاون استراتيجي لمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل واللوجستيات، ووقع الاتفاقيات من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لمجموعة عجلان واخوانه القابضة معالي الأستاذ علي الحازمي.