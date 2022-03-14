مجموعة " فيفور فارما" توقع اتفاقية توطين تصنيع مستحضر "فيرنجكت" للحقن الوريدي محليًا في السعودية

يذكر أن مستحضر "فيرنجكت" أو "إنجيكتيفر" يمثل علاجًا رائدًا لنقص الحديد، وبلغت تصاريح استخدامه حتى نهاية عام 2021 حوالي 84 دولة. وقد ساعدت تجارب أكثر من 19 مليون مريض على حضور هذا العلاج كعلامة تجارية موثوقة، نظرا لما يتمتع به من كفاءة وأمان، ويحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد، وهو يتسبب في العديد من الآثار والنتائج الخطيرة صحة الإنسان، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمثل انتشار فقر الدم في المملكة خطرًا يوصف بأنه معتدل على الصحة العامة.