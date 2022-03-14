مجموعة " فيفور فارما" توقع اتفاقية توطين تصنيع مستحضر "فيرنجكت" للحقن الوريدي محليًا في السعودية
وقّعت مجموعة فيفور فارما العالمية للأدوية؛ اتفاقيتي تعاون مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، تهدف الأولى إلى توطين تصنيع مستحضر "فيرنجكت" للحقن الوريدي، فيما تهدف الثانية إلى تصنيع مستحضر "فيريك كاربوكسي مالتوز"، ثم تسويقه تجاريًا في المملكة.
ووفقا لبنود الاتفاقيتين ، ستتولى مجموعة "فيفور فارما" العالمية مهمة نقل التكنولوجيا إلى شركة سبيماكو لإنتاج وتصنيع مستحضر "فيرنجكت" للسوق السعودية، مع استمرار "فيفور فارما" في تسويقه. كما ستحصل سبيماكو على حقوق تصنيع مستحضر "فيريك كاربوكسي مالتوز" وتسويقه داخل المملكة.
وبهذه المناسبة، صرح الرئيس الإقليمي لشركة "فيفور فارما" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سامر حلاق بان "شركة "فيفور فارما" تتمتع بحضور في المملكة العربية السعودية منذ 30 عامًا تقريبًا، وهي دولة استراتيجية تتوسع باستمرار بالنسبة لمنتجات شركتنا. ويدل التوسع في شراكتنا مع سبيماكو على التزامنا بتعزيز رسالتنا أكثر لتحسين وصول الأدوية المبتكرة الى المملكة العربية السعودية. والأهم من ذلك، يدعم هذا الاستثمار رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال توطين صناعة الدواء وضمان توفير الأدوية للمرضى الذين يحتاجون للعلاج، والاستثمار في التصنيع المحلي بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة".
من جهته، أكد مدير القسم التجاري لمجموعة "فيفور فارما" هيرفي غيسورت، ان هذه الخطوة "تعزز التزام "فيفور فارما" بالرؤية السعودية 2030 وتطوير إمكانات الرعاية الصحية المحلية، حيث نهدف إلى المساهمة في الوصول إلى بيئة تشجع الابتكار والاستثمار. ونتطلع إلى مواصلة التوسع في ترك بصمتنا على المستوى المحلي في المملكة والمساعدة في دعم المجالات التي تتسم بحاجات طبية عالية يلزم تلبيتها للمرضى في المملكة العربية السعودية".
يذكر أن مستحضر "فيرنجكت" أو "إنجيكتيفر" يمثل علاجًا رائدًا لنقص الحديد، وبلغت تصاريح استخدامه حتى نهاية عام 2021 حوالي 84 دولة. وقد ساعدت تجارب أكثر من 19 مليون مريض على حضور هذا العلاج كعلامة تجارية موثوقة، نظرا لما يتمتع به من كفاءة وأمان، ويحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد، وهو يتسبب في العديد من الآثار والنتائج الخطيرة صحة الإنسان، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمثل انتشار فقر الدم في المملكة خطرًا يوصف بأنه معتدل على الصحة العامة.
وتعد مجموعة "فيفور فارما" إحدى أبرز الشركات العالمية للمستحضرات الدوائية، وتسعى المجموعة إلى تحقيق الريادة عالمياً في مجال تصنيع علاجات نقص الحديد وغسيل الكلى وأمراض الكلى والحالات النادرة، حيث تهدف لمساعدة المرضى المصابين بأمراض حادة ومزمنة ونادرة حول العالم على أن يعيشوا حياة أفضل وأكثر.