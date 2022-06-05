مجموعة stc تُعزز من استثماراتها والتوسع في الأسواق عبر الاستحواذ على "جيزة للأنظمة"

ويأتي هذا الاستحواذ استكمالًا للاستثمارات التي قامت بها المجموعة مؤخرًا؛ حيث أعلنت في بداية هذا العام عن تأسيس شركة لإنترنت الأشياء بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، كما أعلنت عن استثمار مليار دولار في مراكز البيانات والكيابل البحرية، وأخيرًا تأسيس شركة للحوسبة السحابية في المملكة بالشراكة مع علي بابا كلاود وشركاء آخرين.