مجموعة stc تُعزز من استثماراتها والتوسع في الأسواق عبر الاستحواذ على "جيزة للأنظمة"

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، التي تملك مجموعة stc الحصة الأكبر، عن توقيعها اتفاقية البيع والشراء (SPA) بتاريخ 5/ 11/ 1443هـ الموافق 4/ 6/ 2022م؛ وذلك للاستحواذ على نسبة 89.49% من شركة جيزة للأنظمة (شركة مساهمة مقفلة) والاستحواذ على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة، التي تمثل نسبة 34%؛ وذلك بمقابل نقدي لكامل قيمة الاستحواذ. حيث تبلغ قيمة المنشأة (ENTERPRISE VALUE) المعتمدة للاستحواذ 158 مليون دولار أمريكي.
يأتي ذلك بعد توقيع "سلوشنز" في شهر أبريل الماضي، عرضًا مُلزِمًا مع شركة إنيرجيا تكنولوجيز للاستحواذ على نسبة (%89.49) من شركة جيزة للأنظمة (ش.م.م)، التي تملكها إنيرجيا تكنولوجيز، بالإضافة إلى استحواذ سلوشنز على 34% من الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة (ش.م.م) في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة.
ويمثل الاستحواذُ خطوةً استراتيجية تخدم أهداف مجموعة stc في التوسع في الأعمال في أسواق المنطقة، والمضيّ قُدُمًا في تحقيق مستهدفات استراتيجية، لتعزيز مكانتها كرائد للتحول الرقمي من خلال استثماراتها في قطاع التقنية، إضافة إلى التعزيز من قوة القطاع الخاص في المملكة وسوق تقنية المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية.
ويأتي هذا الاستحواذ استكمالًا للاستثمارات التي قامت بها المجموعة مؤخرًا؛ حيث أعلنت في بداية هذا العام عن تأسيس شركة لإنترنت الأشياء بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، كما أعلنت عن استثمار مليار دولار في مراكز البيانات والكيابل البحرية، وأخيرًا تأسيس شركة للحوسبة السحابية في المملكة بالشراكة مع علي بابا كلاود وشركاء آخرين.
جدير بالذكر أن اتفاقية البيع والشراء (SPA) الخاصة بالاستحواذ، تخضع لعدد من الشروط التي يتوجب الوفاء بها؛ بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الحصول على الموافقات من الجهات ذات العلاقة؛ بما يشمل موافقة الهيئة العامة للمنافسة، بالإضافة إلى شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.
يُذكر أن "جيزة للأنظمة" تُعد شركة رائدة في تقنية المعلومات؛ حيث تأسست في العام 1974م، كما تقدم خدمات تشمل تكامل الأنظمة والتطبيقات، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة مع مكاتب في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية.. إلخ، وتخدم عملاء في أكثر من 25 دولة حول العالم.