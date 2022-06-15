"محافظ أبوعريش" يقف على المشاريع المتعثرة بالمحافظة ويوجه بوضع الحلول لمعالجتها

ناقش محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، في جلسة المجلس المحلي التي عقدت أمس بحضور مديري إدارات الجهات الحكومية المشاريع المتعثرة بالمحافظة والقرى التابعة لها، ووجه بالعمل على وضع الحلول العاجلة لمعالجتها إنفاذاً لتوجيه أمير منطقة جازان.
وتفصيلاً ترأس محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الأولى من الدورة الثانية لعام ١٤٤٣ / ١٤٤٤هـ في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة بحضور وكيل المحافظة ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي الجديد وفي مستهل الجلسة رحب المحافظ بأعضاء المجلس الجدد، وتمنى لهم التوفيق والسداد في أداء المهام المسندة إليهم عقب ذلك استعرض المجلس المحاور المدرجة في جدول الأعمال وتمت مناقشة المشاريع المنفذة والمشاريع المتعثرة والعمل على وضع الحلول اللازمة لمعالجتها.
وفي ختام الجلسة وجّه الشمراني، جميع الأعضاء بالعمل والمتابعة المستمرة لجميع المشاريع الخدمية والتنموية تنفيذاً لتوجيهات واهتمام أمير منطقة جازان، ونائبه، من أجل التقدم التنموي والازدهار في ظل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- كما جرى تكريم أعضاء المجلس السابق وشكرهم على ما بذلوه طيلة فترة عملهم.