"محافظ أبوعريش" يقف على المشاريع المتعثرة بالمحافظة ويوجه بوضع الحلول لمعالجتها

وتفصيلاً ترأس محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس المحلي في جلسته الأولى من الدورة الثانية لعام ١٤٤٣ / ١٤٤٤هـ في قاعة الاجتماعات بمقر المحافظة بحضور وكيل المحافظة ومديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي الجديد وفي مستهل الجلسة رحب المحافظ بأعضاء المجلس الجدد، وتمنى لهم التوفيق والسداد في أداء المهام المسندة إليهم عقب ذلك استعرض المجلس المحاور المدرجة في جدول الأعمال وتمت مناقشة المشاريع المنفذة والمشاريع المتعثرة والعمل على وضع الحلول اللازمة لمعالجتها.