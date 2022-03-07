محافظ الأفلاج يُدشّن الفرع المتنقل لـ"هدف"

واطلع "العلم"، خلال جولته داخل الفرع المتنقل على الخدمات التي يقدّمها الفرع لمساعدة الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات، وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، كما استمع إلى شرح مفصل عن أهداف وخطط الفرع، وأبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها؛ بهدف دعم توطين الوظائف، وتقديم خدمات الإرشاد المهني، وعرض برامج الدعم للشركات والمنشآت.