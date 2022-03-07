محافظ الأفلاج يُدشّن الفرع المتنقل لـ"هدف"

دشَّن محافظ الأفلاج المكلف الدكتور أحمد العلم، اليوم الاثنين، بمقر المحافظة، أعمال الفرع المتنقل لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بحضور ممثل الصندوق محمد الكثيري.
واطلع "العلم"، خلال جولته داخل الفرع المتنقل على الخدمات التي يقدّمها الفرع لمساعدة الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات، وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل، كما استمع إلى شرح مفصل عن أهداف وخطط الفرع، وأبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها؛ بهدف دعم توطين الوظائف، وتقديم خدمات الإرشاد المهني، وعرض برامج الدعم للشركات والمنشآت.
من جهته، ثمّن محافظ الأفلاج مبادرة صندوق الموارد البشرية "هدف" في مساعدة الشباب والفتيات في البحث لهم عن فرص عمل من خلال تسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل وطرق البحث عن عمل.
وأكد، في الوقت نفسه، توفير المحافظة كل الإمكانيات لفريق عمل الفرع المتنقل والعمل معهم على إنجاز مهام عملهم بكل يسر وسهولة.