"محافظ الأفلاج": يوم التأسيس يأتي مُحَمَّلًا بثراء 304 أعوام من المنجزات الريادية

رفع محافظ الأفلاج المكلف الدكتور أحمد بن سعيد العلم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، وإلى وزير الداخلية وأمير الرياض ونائبه بمناسبة احتفال المملكة بيوم التأسيس.

وقال "العلم": يوم تاريخي بكل ما يكتنزه من معانٍ ودلائل ورسائل، فالثاني والعشرون من شهر فبراير هذا العام يأتي مُحَمَّلًا بثراء 304 أعوام من الإرث الكبير والمنجزات الريادية، في مسار مرحلة نهضوية جديدة للمملكة نحو رؤية التفوق، وما يرسله يوم تأسيسنا من بهجة واعتزاز وفخر في كل قلب وكل منزل، بما ثَبَّته من عمق الهوية والتكاتف والوحدة، يزيد بالتفاؤل والعزيمة والإرادة ثقتنا بالسير قُدمًا لوطن يتصف بالقوة والفاعلية على جميع المستويات وفي كل المجالات.

وأضاف: هذا اليوم العظيم الذي يحضر فيه الإمام محمد بن سعود والإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود والإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، المؤسسون في ضمائرنا أجمع؛ هو بحق وحقيقة يوم قهر التحديات الذي نستلهمه من قيمهم وصدقهم وإخلاصهم وتضحياتهم، وهو يوم تحقيق الأحلام الذي استطاع فيه وطننا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم وتوجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن يرسخ لنفسه مكانة عالمية تنافسية، ويثبت أعمدة مرحلة ما بعد النفط، هي الأقوى والأكثر تنوعًا، وأن تكون بحكومتها الإلكترونية مرجعًا لحكومات العالم، وأن يقدم منجزات حضارية يتفوق من خلالها في الأرض وعلى الفضاء، وكل ذلك بالإنسان ومن أجله الذي وضعه في أولوياتها، بالأعمال الحقيقية وليس بالشعارات الرنانة، لتسلحه بالقدرات الهائلة التي تمنحه بناء وطن المراتب الأولى عربيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

وتابع: بهذا الإرث الاستثنائي، وبالروح التأسيسية التي تُميزنا، يفتح وطننا الاستمرار من خلال رؤية 2030، التي عقدت فيها قيادتنا العزم على إحداث بصمات حضارية كبيرة في رحلة التاريخ الإنساني، من خلال بوصلة ومرجعية وطنية واضحة تمثلها محاور الرؤية وخريطة طريق عبر "مشروعات الرؤية" تحدد الاستحقاقات الوطنية التنموية، وهو منعطف تاريخي يمضي وطنُنا نحوه بكل ثقة وإرادة أكبر، كدولة أصبحت اليوم -بشهادة المتابعين- بانية للتغيير وصانعة له عالميًّا.