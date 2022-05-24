محافظ "البنك المركزي" ورئيس "السوق المالية" يشكران القيادة بمناسبة اعتماد إستراتيجية التقنية المالية

يُذكر أن هذه الإستراتيجية تضم ستة محركات تحول أساسية هي: إبراز هوية المملكة عالميًا، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة من شأنها أن تُسهم - بإذن الله - في تعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول عام 2030م.