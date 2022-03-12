"محافظ التحلية" يحاضر في الجوف عن "المحافظة على المياه.. الواقع والمستقبل"

ألقى محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بحضور رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد الشايع، محاضرة تحت عنوان "المحافظة على المياه.. الواقع والمستقبل" ضمن أنشطة كرسي الأمير نواف بن عبدالعزيز .
وتحدث المحاضر عن استدامة المياه بكميات وجودة كافية من النطاق المحلي إلى النطاق العالمي للحاضر والمستقبل، من أجل بقاء الحياة البشرية على كوكب الأرض.
وأشار "العبدالكريم" إلى أهم مصادر المياه؛ كالمياه السطحية والجوفية والسدود والمياه الضحلة والمتجددة، والمياه غير التقليدية وهي مياه البحار المحلاة.
وتناول نِسب مصار المياه، التي تأتي الكتل الجليدية فيها بنسبة تتجاوز 68٪ والمياه الجوفية 30٪ وتبلغ نسبة المياه المالحة أكثر من 97٪ .
وذكر أن نسب العالم من المياه المحلاة تبلغ أكثر من 46٪ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بينما حصة آسيا والمحيط الهادي قرابة 17٪، وتبلغ نسبة شمال أمريكا قرابة 13٪؛ بينما حصة غرب أوربا قرابة 12٪ وبنسبة 4.7٪ أمريكا اللاتينية والكاريبي وجنوب آسيا 2.7٪، وأوروبا 2.6٪ بينما تبلغ حصة الصحراء الكبرى من المياه المحلاة 1.7٪.
وقال "العبدالكريم": إن من أهداف التنمية المستدامة عالميًّا ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
وأضاف: حددت برامج رؤية المملكة 2040 أهدافًا استراتيجية متعددة مرتبطة ببرامج المياه كبرنامج التحول الوطني وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التخصيص وبرنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الاستدامة المالية.
وتطرق المحاضر إلى جوانب أخرى جميعها تصب في المحافظة على المياه واستدامتها؛ مبينًا بالأرقام ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه.
يشار إلى أن المحاضرة حضرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من مسؤولي المنطقة والطلاب.