محافظ الدلم يفتتح مهرجان الخضار الأول بمشاركة 42 مزارعًا وشركة زراعية

افتتح محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، مساء اليوم الأربعاء، مهرجان الخضار الأول في الدلم الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في ساحة الاحتفالات بجوار المركز الحضاري في الدلم، بحضور مدير عام منطقة الرياض ماجد عبدالعزيز الفراج، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.