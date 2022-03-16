محافظ الدلم يفتتح مهرجان الخضار الأول بمشاركة 42 مزارعًا وشركة زراعية

افتتح محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد، مساء اليوم الأربعاء، مهرجان الخضار الأول في الدلم الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في ساحة الاحتفالات بجوار المركز الحضاري في الدلم، بحضور مدير عام منطقة الرياض ماجد عبدالعزيز الفراج، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية.
وتفصيلًا: أوضح المهندس مسعود بن سالم القريني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، أن المهرجان يقام خلال الفترة من 16 – 19 مارس لإبراز ما تحظى به الدلم من ميزة تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام، وإنتاج الخضار بشكل خاص بهدف التعريف والتسويق للمنتجات الزراعية؛ حيث سيشهد مشاركة أكثر من 42 مزارعًا وشركة زراعية.
ويشهد المهرجان برنامجًا إرشاديًا مصاحبًا يشارك من خلاله عدد من المتحدثين عن التحول إلى الزراعة المائية والإدارة المتكاملة للبيوت المحمية للخضار والتسويق الزراعي والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات التي تصيب الخضار.
وأضاف: هذا المهرجان تمت إقامته بتوجيه من وزارة البيئة للتوعية بأهمية الخضار وتشجيع المجتمع لاستهلاك الإنتاج الزراعي المحلي للوصول للاكتفاء الذاتي، والمساهمة في دعم المزارعين، ورفع هامش الربح وتوليد الفرص الوظيفية للشباب، كاشفًا أن محافظة الدلم تحتضن أكثر من 1945 مزرعة، وأكثر من 30 ألف بيت محمي؛ وهو ما يميزها عن بقية محافظات المملكة في الاهتمام بزراعة الخضار.
وتابع: سيشهد المهرجان أيضًا وجود فعاليات مصاحبة لكافة أفراد الأسرة؛ مثل تواجد مسرح للأطفال الذي سيشهد تقديم جوائز قيمة، وركن للقرية التراثية، وعربات الأطعمة والأسر المنتجة والسيارات الكلاسيكية والحيوانات الأليفة، داعيًا الجميع لزيارة المهرجان للاستمتاع بكافة الفعاليات التي يحتضنها المهرجان الأول من نوعه في المنطقة.
وكان اليوم الأول قد شهد انطلاق البرنامج الإرشادي الذي شهد مشاركة عدد من المتحدثين، فيما توافد على المهرجان أكثر من 1500 زائر.