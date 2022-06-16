محافظ الطائف: نكثف جهودنا مع "الإسلامية" لإنجاح موسم الحج

نوه محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز إلى الزيارة التفقدية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لمرافق الوزارة التي تخدم ضيوف الرحمن بمحافظة الطائف.
جاء ذلك خلال تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "زيارة الوزير آل الشيخ التي شرفت بها اليوم دليل على منهجية قيادته في متابعته وإشرافه على الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية ومن ضمنها مشاريع محافظة الطائف".
وأضاف: "وقد لمست منه حرصه واهتمامه لضمان نجاح موسم حج هذا العام، وسنعمل معه تكاملًا لتحقيق ذلك".
وكان الأمير سعود بن نهار قد استقبل اليوم وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ والوفد المرافق له، وتمت مناقشة المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في محافظة الطائف، والاستعدادات القائمة لموسم الحج هذا العام ١٤٤٣هـ، والتي تصب لخدمة الحجاج.