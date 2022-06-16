محافظ الطائف: نكثف جهودنا مع "الإسلامية" لإنجاح موسم الحج

وكان الأمير سعود بن نهار قد استقبل اليوم وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ والوفد المرافق له، وتمت مناقشة المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في محافظة الطائف، والاستعدادات القائمة لموسم الحج هذا العام ١٤٤٣هـ، والتي تصب لخدمة الحجاج.