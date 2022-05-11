محافظ الطائف يستمع لاحتياجات الأهالي ويؤكد استمرار الجهود لخدمتهم

وبحث مع أهالي المحافظة احتياجاتهم ومطالبهم، مطلعًا على الملاحظات وأوجه القصور لمعالجتها في حينها، وعلى الخدمات المقدمة للأهالي، والمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتنفيذها وفق الخطط المعدة لها، وتذليل كافة الصعوبات بما يضمن الحصول على أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمحافظة؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، لأهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، بما يحقق رفاهية وراحة المواطن.