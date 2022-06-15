محافظ الليث يرأس اجتماع لجنة الحج بالمحافظة ويطالب بتحقيق الراحة للحجاج

وناقش المحافظ الاستعدادات والاطلاع على التجهيزات الخاصة بكل إدارة مرتبطة بأعمال موسم الحج، وحثَّهم على تكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات ومضاعفة الجهود وضرورة تكاملها وتوفير كل الطاقات البشرية والآلية بما يكفل لضيوف الرحمن أداء حجهم في يُسر وسكينة، فيما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.