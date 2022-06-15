محافظ الليث يرأس اجتماع لجنة الحج بالمحافظة ويطالب بتحقيق الراحة للحجاج

رأس محافظ الليث عمران الزهراني اجتماع لجنة الحج، اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات، بحضور مديري ورؤساء وممثلي الإدارات الحكومية المشاركة في أعمال حج عام 1443هـ .
وشدد المحافظ على أن خدمة ضيوف الرحمن شرفٌ عظيم ومسؤولية كبيرة، في ظل حرص واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما توليه من تسخير لجميع الإمكانات اللازمة ورفع الجاهزية لتحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة بما يُلائم شرّف الزمان والمكان لإقامة هذه الشعيرة المباركة.
وناقش المحافظ الاستعدادات والاطلاع على التجهيزات الخاصة بكل إدارة مرتبطة بأعمال موسم الحج، وحثَّهم على تكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات ومضاعفة الجهود وضرورة تكاملها وتوفير كل الطاقات البشرية والآلية بما يكفل لضيوف الرحمن أداء حجهم في يُسر وسكينة، فيما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.