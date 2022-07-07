محافظ الليث يطّلع على استعدادات خدمة ضيوف الرحمن في ميقات يلملم

واطّلع على الخدمات التي تقدمها جمعية البرِّ الأهلية بيلملم لضيوف الرحمن بميقات يلملم، خلال حج 1443هـ؛ منها مشاركة 15 متطوعًا وتوزيع ألف وجبة وتقديم خمسة آلاف عبوة ماء.

كما اطّلع "الزهراني" على تجهيزات صالة استقبال ضيوف الرحمن التي تقع على مساحة 6000م2، وما تقدمه المجموعة الوطنية للاستزراع المائي من خدمات لقاصدي بيت الله الحرام من توزيع أربعة آلاف حقيبة للحجاج، وتحتوي على عيادة طبية ومطعم مركزي وشاشات توعوية وإرشادية.