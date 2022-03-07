محافظ المجمعة: "رالي سدير" نقلة نوعية لرياضة السيارات في المنطقة

وأوضح "القاضي" أن "رالي سدير" سيسجل سابقة في الراليات على مستوى العالم، حيث سيوثق كواحد من السباقات الصديقة للبيئة، إذ تم اختيار المسارات بدقة مع الحرص على عدم مرورها في أي غطاء نباتي طيلة مراحل السباق، بالإضافة إلى زراعة عدد من الأشجار بالتعاون مع بلدية المجمعة والتي تستهلك ٢٨ ألف طن مما تنتجه عوادم السيارات، وسيستمر عطاء الأشجار لمدة عشر سنوات كحد أدنى.