محافظ المجمعة: "رالي سدير" نقلة نوعية لرياضة السيارات في المنطقة

أكد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، أن رالي سدير، والذي سيقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وتنظمه شركة هوزن العربية خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس الحالي، سيشكل نقلة نوعية لرياضة السيارات في المنطقة، لافتاً بأن الهدف الرئيسي من الرالي تسليط الضوء على الجوانب التاريخية والمعالم الأثرية والسياحية، وإبراز جهود الدولة في التنمية والجوانب الحضارية والتطور المتسارع في المحافظة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإعلامي الذي عقده في قاعة مسرح مدينة المجمعة الرياضية، ونظمته لجنةُ التنمية السياحية بالمحافظة، ممثلة باللجنة الإعلامية، لتدشين شعار وهوية وحسابات التواصل الاجتماعي وبوابة الرالي.
وفي بداية المؤتمر، كان الحضور على موعد مع عرض تعريفي بالمحافظة بعنوان "المجمعة عراقة الماضي وشواهد الحاضر ورؤية المستقبل"، وبعدها دشن المحافظ شعار وهوية الرالي.
وخلال المؤتمر، استعرض مدير الرالي المهندس عمار القاضي، أهداف ومراحل وآلية التنظيم، قبل أن يكرم المحافظ المتميزين من أبناء المحافظة الفائزين في الراليات والمسابقات الدولية.
وألقى محافظ المجمعة كلمة أشاد فيها بدعم القيادة الرشيدة للمواطن السعودي، والتي سخرت كافة الإمكانات لخدمة وبناء المجتمع من خلال تهيئة سبل العيش الكريم، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب والمهارات، وتفريغ طاقات الشباب وفق برامج محددة ومدروسة. مؤكداً أن المحافظة سخرت كافة إمكاناتها لإنجاح الفعالية وفق أعلى معايير الجودة، لتحقيق الأثر والأهداف المرجوة.
وقال: "تشهد المحافظة تطوراً مستمراً وحراكاً ونشاطاً في مختلف أوجه الحياة، كما نسعد بتنظيم حدثٍ رياضي مهمٍّ يقام لأول مرة في المنطقة، الأمر الذي يبرز قدرات ومهارات ومواهب أبناء المحافظة في الإعداد، والتجهيز، والتنظيم، والمشاركة في هذا الحدث، آملاً أن تستمر إقامة الرالي في السنوات القادمة وإدراجه ضمن الروزنامة الدولية للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) وللراليات الصحراوية".
من جهته، قال مدير الرالي المهندس عمار القاضي، إن جميع التجهيزات تجري كما هو مخطط لها، وبدعم ومتابعة حثيثة من قبل سمو محافظ المجمعة، مؤكداً أن انطلاق الرالي سيكون يوم الخميس الموافق 17 مارس بمرحلة استعراضية لمسافة 2.7 كيلو متر، وستكون المرحلة الأولى يوم الجمعة الموافق 18 مارس لمسافة 151.06 كيلو متر، والمرحلة الثانية والختامية يوم السبت الموافق 19 مارس لمسافة 96.5 كيلو متر.
وأوضح "القاضي" أن "رالي سدير" سيسجل سابقة في الراليات على مستوى العالم، حيث سيوثق كواحد من السباقات الصديقة للبيئة، إذ تم اختيار المسارات بدقة مع الحرص على عدم مرورها في أي غطاء نباتي طيلة مراحل السباق، بالإضافة إلى زراعة عدد من الأشجار بالتعاون مع بلدية المجمعة والتي تستهلك ٢٨ ألف طن مما تنتجه عوادم السيارات، وسيستمر عطاء الأشجار لمدة عشر سنوات كحد أدنى.
وبلغ عدد المشاركين في الرالي 55 متسابقاً من مختلف دول العالم، يتنافسون ضمن فئات (T1/T2/T3/T4) وفئة الشاحنات والدراجات النارية بفئتيها الدراجات العادية ودراجات بأربع عجلات.