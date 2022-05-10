محافظ جدة يدشن حديقة الأمير ماجد تزامناً مع موسم جدة.. غداً

وبينت أمانة محافظة جدة أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة"، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتة إلى أن الحديقة ستكون ضمن المواقع التي ستحتضن فعاليات الموسم المتنوعة؛ نظراً لما تتميز به من مرافق ومساحات وتصاميم، وطاقة استيعابية لعدد كبير من الزوار.