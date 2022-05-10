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محافظ جدة يدشن حديقة الأمير ماجد تزامناً مع موسم جدة.. غداً

بمساحة 130 ألف متر مربع وبتكلفة تصل لـ80 مليون ريال
محافظ جدة يدشن حديقة الأمير ماجد تزامناً مع موسم جدة.. غداً
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يدشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، غداً الأربعاء، مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد على مساحة إجمالية تقدر بـ130 ألف م2، وبتكلفة تصل نحو 80 مليون ريال، وذلك تزامناً مع موسم جدة 2022م.

وبينت أمانة محافظة جدة أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة"، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتة إلى أن الحديقة ستكون ضمن المواقع التي ستحتضن فعاليات الموسم المتنوعة؛ نظراً لما تتميز به من مرافق ومساحات وتصاميم، وطاقة استيعابية لعدد كبير من الزوار.

وأضافت أن مشروع تطوير الحديقة والممشى يعد الأكبر من نوعه على مستوى مدينة جدة، ويهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة لاحتواء الموقع على مسارات للمشي، كما يشكل متنفساً مميزاً للسكان والزائرين، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.

محافظ جدة
الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي
موسم جدة 2022
حديقة الأمير ماجد

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