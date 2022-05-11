محافظ جدة يدشّن مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد

دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الأربعاء، مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد بحي الربوة على مساحة إجمالية تقدر بـ130 ألف م2، وبتكلفة تصل نحو 80 مليون ريال، وذلك تزامنًا مع موسم جدة 2022م، بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية وقيادات الأمانة؛ حيث استقل المحافظ عربة القولف يرافقه أمين محافظة جدة، وقام بجولة داخل الحديقة استمع من خلالها إلى شرح عن المشروع.