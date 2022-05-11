محافظ جدة يدشّن مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد

دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الأربعاء، مشروع تطوير حديقة وممشى الأمير ماجد بحي الربوة على مساحة إجمالية تقدر بـ130 ألف م2، وبتكلفة تصل نحو 80 مليون ريال، وذلك تزامنًا مع موسم جدة 2022م، بحضور أمين محافظة جدة صالح التركي وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية وقيادات الأمانة؛ حيث استقل المحافظ عربة القولف يرافقه أمين محافظة جدة، وقام بجولة داخل الحديقة استمع من خلالها إلى شرح عن المشروع.
وأوضحت أمانة محافظة جدة أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة" التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتة إلى أن الحديقة ستكون ضمن المواقع التي ستحتضن فعاليات الموسم المتنوعة نظرًا لما تتميز به من مرافق ومساحات وتصاميم، وطاقة استيعابية لعدد كبير من الزوار.
وأضافت أن مشروع تطوير الحديقة والممشى يعدّ الأكبر من نوعه على مستوى مدينة جدة، ويهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، ورفع مستوى ممارسة الرياضة، لاحتواء الموقع على مسارات الممشى، كما يشكل متنفسًا مميزًا للسكان والزائرين، ويوفر بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة.