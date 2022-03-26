محافظ حفر الباطن يدشن "دبلوم الصحافة المكثف" التابع لـ"كليات الخليج"

ويعتبر برنامج التدريب المهني "دبلوم الصحافة المكثف"، الأول من نوعه، ويقدم مجانًا ويركز على تدريب المشاركين وإكسابهم مهارات العمل في مجال الصحافة والإعلام، كما يهتم البرنامج بتدريبهم على إعداد التقارير والأخبار الصحفية، وكتابة المقال والقصة الصحفية، بالإضافة للصحافة الإلكترونية، كما يسعى الدبلوم لتحسين وتطوير قدرات الصحافيين والراغبين في ممارسة العمل الإعلامي.