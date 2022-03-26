محافظ حفر الباطن يدشن "دبلوم الصحافة المكثف" التابع لـ"كليات الخليج"
دشن الأمير منصور بن محمد آل سعود، محافظ حفر الباطن، برنامج التدريب المهني "دبلوم الصحافة المكثف" المعتمد من كليات الخليج، بحضور وكيل الكليات سلطان بن سعد الحربي، نيابة عن عميد الكليات الدكتور محمد بن ظافر الدوسري، وبحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، وعدد من منسوبي الكليات والهيئة؛ وذلك في مقر المحافظة.
وتقوم كليات الخليج -بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين- بتقديم برنامج التدريب المهني "دبلوم الصحافة المكثف" مجانًا لإعلاميي الهيئة؛ مستهدفة تدريب ٢٠٠ إعلامي وإعلامية على مستوى المملكة؛ حيث يعتبر البرنامج أحد مبادرات إدارة الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية بالكليات؛ إذ سيسهم البرنامج في تعزيز الوعي الإعلامي، وتمكين المشاركين من التعامل مع المبادئ العامة للعمل الصحفي والتقنيات المستجدة لتطوير العمل الصحفي، واستخدام آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة.
وأكد محافظ حفر الباطن، أهمية دور الإعلام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وأثنى على دور الكليات والهيئة في تقديم هذا المشروع الجديد الذي يخدم الإعلاميين من جميع أنحاء المملكة، وينطلق من محافظة حفر الباطن.
من جانبه، نقل وكيل الكليات سلطان الحربي شكره وتقديره لمحافظ حفر الباطن، على استقباله وحفاوته، ودعم سموه الدائم لكل المشاريع التنموية في حفر الباطن، وعلى دعمه الخاص للمشاريع التي تقيمها الكليات على وجه خاص.
ويعتبر برنامج التدريب المهني "دبلوم الصحافة المكثف"، الأول من نوعه، ويقدم مجانًا ويركز على تدريب المشاركين وإكسابهم مهارات العمل في مجال الصحافة والإعلام، كما يهتم البرنامج بتدريبهم على إعداد التقارير والأخبار الصحفية، وكتابة المقال والقصة الصحفية، بالإضافة للصحافة الإلكترونية، كما يسعى الدبلوم لتحسين وتطوير قدرات الصحافيين والراغبين في ممارسة العمل الإعلامي.
وستقيم الكليات حفل التخرج بعد نهاية البرنامج في مقر الكليات في حفر الباطن، برعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن. وستنشر الكليات تفاصيل عن آلية التقديم على البرنامج في وقت لاحق.