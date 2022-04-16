محافظ شرورة يتفقّد منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن

تفقد محافظ شرورة موفق بن عبد الهادي العنزي، مساء اليوم، سير العمل في منفذ الوديعة مع جمهورية اليمن الشقيقة، مطلعًا على الخدمات التي تقدم للعابرين.
جاء ذلك بتوجيه من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ومتابعة من نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز.
وشملت الزيارة جمرك منفذ الوديعة، وكبائن وساحات التفتيش، وصالات جوازات المنفذ، والمحجر الصحي.
والتقى محافظ شرورة، خلال الزيارة، رئيس مركز منفذ الوديعة محمد بن صالح آل سليمان، ومدير عام جمرك الوديعة عبد الوهاب بن علي آل جلخف، وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العميد عبود بن محمد العصيمي، ومدير شرطة محافظة شرورة رئيس اللجنة الأمنية العقيد ركن سعيد بن محمد الشهراني، وقائد قوة المنفذ العقيد عبد الله بن سليمان العتيق.
واستمع منهم إلى شرح عن الخدمات الأمنية والجمركية والصحية التي تُقدَّم للعابرين.
ونوه "العنزي" إلى الجهود التي تبذلها الجهات العسكرية والأمنية والمدنية في منفذ الوديعة التي تعمل ضمن منظومة متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله- في تقديم كل الإمكانيات لخدمة العابرين، خصوصًا ضيوف الرحمن القاصدين في هذا الشهر الفضيل بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة من الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وفي نهاية الجولة دعا "العنزي" الله -عز وجل- أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.