محافظ شرورة يتفقّد منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن

والتقى محافظ شرورة، خلال الزيارة، رئيس مركز منفذ الوديعة محمد بن صالح آل سليمان، ومدير عام جمرك الوديعة عبد الوهاب بن علي آل جلخف، وقائد قطاع حرس الحدود بشرورة العميد عبود بن محمد العصيمي، ومدير شرطة محافظة شرورة رئيس اللجنة الأمنية العقيد ركن سعيد بن محمد الشهراني، وقائد قوة المنفذ العقيد عبد الله بن سليمان العتيق.