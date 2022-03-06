محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "العسيري"

نقل محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي، صباح اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير حفظهم الله إلى ذوي شهيد الواجب العريف خالد بن طالع محمد عسيري أحد أفراد القوات المسلحة والذي أستشهد بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه.
وسأل الفلقي الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان جثمان الشهيد قد نُقل إلى مسقط رأسه بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل.
من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.