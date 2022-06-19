"محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" يقف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم الحج

واطّلع أبانمي، في جولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي على الخدمات الجمركية المقدمة للحجاج، بما في ذلك صالتي مبادرة "طريق مكة" التي تهدف إلى تيسير جميع إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم ، لحجاج الدول المشمولة في المبادرة، حيث تقوم الهيئة بدورها في هذه المبادرة عبر تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج وأمتعتهم، بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة في المبادرة.