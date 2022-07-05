محاكاة الواقع الافتراضي للكعبة.. تجربة نوعية في الذكاء الاصطناعي

وأكّد وكيل الرئيس العام لشؤون لمعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني، حرص الرئاسة على تفعيل الواقع الافتراضي في عددٍ من المجالات المتمثلة في ركن الحجر الأسود الافتراضي الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرّفة بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز، ليكون المستخدم افتراضياً واقفاً أمام الركن اليماني، ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود.