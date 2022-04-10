محامون لـ"سبق": "التقليد الكوميدي" من اختصاص "الإعلام".. والغرامة تصل لنصف مليون

بدوره قال المحامي جعفر جمل الليل: لا يمكن المساس بالذات الإنسانية وخصوصية أي شخص أيًّا كان، ولكن قد يتغير كل ذلك في حال الموافقة من قبل الشخص على إمكانية تجسيد شخصيته أو تقليده، ولكن لا يكون هذا التجسيد أو التقليد مخالفًا للآداب والذوق العام.