محامية تفتح النار على "محامين" يعرضون قضايا عملائهم عبر قنوات التواصل: العقوبات تنتظرهم!

وتفصيلاً؛ قالت المحامية لجين مكاوي في تصريح لـ"سبق" حول عرض قضايا العملاء على وسائل النشر الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي: "في كثيرٍ من الأحيان قد ‏يأتي عميلٌ إلى محامٍ بهدف عرض قضيةٍ ما عليه لإبداء ‏الرأي حولها أو تكليف المحامي بالمرافعة عوضًا عنه بموجب وكالة دخوله من القيام بذلك؛ لكن وللأسف قد يلجأ بعض المحامين لعرض قضايا ‏عملائهم في منصات التواصل الاجتماعي دون التقيد بالأنظمة والسلوكيات الواجب اتباعها وفقًا لما هو منصوص عليه نظامًا، حيث إن بعض المحامين يعرضون مستندات قضايا عملائهم والتي تعد من أسرار المهنة، مخالفين بذلك نص المادة الثالثة والعشرين من نظام المحاماة والتي نصت على أنه "لا يجوز للمحامي أن يفشي سرًا اؤتمن عليه".