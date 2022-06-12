محامية لـ"سبق": للمطلقة الحق في حضانة أولادها ولا يُنزعون إلا بحكم.. وهذه شروط سقوط حق "الحضانة"

وأضافت المحامية نورة القحطاني، أن المادة 15 من نظام حماية الطفل، نصت على أنه يُعد والدا الطفل -أو أحدهما أو من يقوم على رعايته- مسؤوليْن عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال، وأضاف المرسوم الملكي رقم (م/72) الصادر في شعبان من عام 1443 والذي نص على أنه "في حال انفصال الوالدين، للأم الحق في حضانة أولادها، ولا يُنزع هذا الحق إلا بحكم قضائي"؛ فإذا تَقرر اعتبار دون 18 طفلًا؛ فلا بد من وجود حاضن له خلافًا للمبدأ الذي يقول إن البالغ لا حضانة عليه، ولذلك جاء المقترح ليكون مكملًا لما تم تأسيسه في نظام حماية الطفل؛ فصدرت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة في نظام الأحوال الشخصية الجديد، والذي يبدأ سريان العمل به منتصف هذا الشهر؛ على أن المحضون إذا أتم (الخامسة عشرة) من عمره؛ فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عامًا.. والحضانة كما عرّفتها المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية هي: حفظ مَن لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.