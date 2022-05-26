محاميه ينفي.. محاكمة لاعب سعودي بتهمة التعدي على رجلي أمن بالبحرين

تنظر المحكمة الجنائية العليا في المنامة، الاثنين المقبل، في اتهام لاعب سعودي (23 عاماً) بالاعتداء على رجال شرطة في البحرين مطلع شهر شوال الجاري.
ووفقاً لصحيفة "GDN ONLINE" البحرينية، فإن المتهم لاعب كرة قدم يلعب في الدوري السعودي، اتُّهِم بضرب اثنين من رجال الشرطة على رأسيهما وشتمهما عند محاولتهما تفتيشه.
وأشار التقرير إلى أن الحادثة وقعت أيام عيد الفطر (3 مايو) على جسر الملك فهد، الجانب البحريني، حين رفض المتهم تفتيشه من قبل رجال الشرطة.
وتابع: "المدعى عليه خلال التحقيقات أبدى ندمه على ما بدر منه عن دون قصد وفقاً لأقواله"، فيما نفى محامي الدفاع أن يكون موكله قد قام بالاعتداء بالضرب على رجال الشرطة، وطلب مهلة حتى يوم الاثنين المقبل؛ لتقديم الحجج النهائية.