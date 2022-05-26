محاميه ينفي.. محاكمة لاعب سعودي بتهمة التعدي على رجلي أمن بالبحرين

وتابع: "المدعى عليه خلال التحقيقات أبدى ندمه على ما بدر منه عن دون قصد وفقاً لأقواله"، فيما نفى محامي الدفاع أن يكون موكله قد قام بالاعتداء بالضرب على رجال الشرطة، وطلب مهلة حتى يوم الاثنين المقبل؛ لتقديم الحجج النهائية.