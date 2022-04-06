محام سعودي شاب يطور منصة للمخالفات والغرامات الحكومية.. هنا تفاصيلها

الجهد والحصر الضخم لأكثر من 5000 مخالفة استغرق من "الدوسري" عملاً طويلاً دام عددًا من الشهور؛ لحصر هذا الكم، وتطويعه تقنيًا، مستعينًا بالله، ثم شغفه التقني؛ إذ يقول لـ"سبق" في هذا الصدد، إن: "تطوير المنصة من الناحية البرمجية لم يكن بالأمر الصعب بالنسبة لي كوني أملك شغف تطوير البرمجيات، على الرغم من أن تخصصي قانون إلا أن ذلك لم يمنعني من ممارسة هواياتي التقنية المفضلة".