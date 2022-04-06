محام سعودي شاب يطور منصة للمخالفات والغرامات الحكومية.. هنا تفاصيلها

تُعد الأنظمة واللوائح مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم علاقة أي دولة بمواطنيها، وعلاقة المواطنين فيما بينهم؛ ومن هنا فإن الدراية والإلمام بتلك القواعد القانونية ضرورة لكل مواطن ومقيم، ولاسيما في المملكة العربية السعودية.
من هنا انطلقت فكرة المحامي والمستشار القانوني الشاب معجب الدوسري لإنشاء وتطوير منصة مجانية جامعة للمخالفات والغرامات الحكومية على شبكة الإنترنت، تكون مسؤولة عن حصر جميع المخالفات لكل الوزارات والهيئات الحكومية بطريقة سهلة وبسيطة، وما يترتب على تلك المخالفة من غرامات وخلافه.
الجهد والحصر الضخم لأكثر من 5000 مخالفة استغرق من "الدوسري" عملاً طويلاً دام عددًا من الشهور؛ لحصر هذا الكم، وتطويعه تقنيًا، مستعينًا بالله، ثم شغفه التقني؛ إذ يقول لـ"سبق" في هذا الصدد، إن: "تطوير المنصة من الناحية البرمجية لم يكن بالأمر الصعب بالنسبة لي كوني أملك شغف تطوير البرمجيات، على الرغم من أن تخصصي قانون إلا أن ذلك لم يمنعني من ممارسة هواياتي التقنية المفضلة".
وأضاف: "استغرق تطوير المنصة أشهر عدة تخللها بحث ودراسة وجمع وتحليل لكل الممارسات والسلوكيات التي يترتب عليها غرامة مالية نتيجة مخالفة أيًا من الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية".
يؤمن المستشار القانوني الشاب أن القانونيين لديهم مسؤولية كبرى من أجل نشر التوعية، وتثقيف العامة؛ لتجنب الوقوع في الأخطاء والغرامات، واتباع أنظمة الدولة بطريقة سليمة، وهو ما دفعه إلى إنجاز هذا العمل الضخم.
ويوضح ذلك بقوله: "مؤمن بأن القانونيين على عاتقهم مسؤولية توعية المجتمع بالقوانين، وهذا الدور يعد "فعل إيثاري عظيم" ويساعد الأفراد بالقدر الذي يحفزهم على توعية الآخرين لتجنب الوقوع في المخالفات وتفادي الغرامات".
ويضيف قائلاً: "السبب الذي دفعني بتطوير المنصة هو كثرة وتشعب المخالفات في العديد من الأنظمة واللوائح والسياسات الحكومية التي تشرف على تطبيقها الجهات التنظيمية والرقابية في المملكة، ومن المعلوم أن عامة الناس يواجهون صعوبة في الوصول لتلك المخالفات، ومعرفة ما يترتب عليها من مخاطر. الأمر الذي ينعكس سلبًا على القدرة المالية للأفراد وسمعة المنشآت في السوق. الأمر الذي حتم عليّ تطوير هذه المنصة من واقع تخصصي القانوني وإلمامي بالمهادات البرمجية وتسخيرها لخدمة هذا الوطن بكل ما أوتيت من علم ومعرفة".
تعمل المنصة بثلاث خطوات سهلة وبسيطة، حيث يقوم المستخدم ابتداءً باختيار جهة المخالفة، ومن ثم اختيار مرجع المخالفة النظامي، ومن ثم اختيار وصف المخالفة المطلوبة لمعرفة مقدار الغرامة المترتبة عليها، بحسب ما أشار "الدوسري".
ويلفت المحامي الشاب إلى أن المنصة تعمل مجانًا، وليست ذات غرض ربحي، وستظل كذلك حتى يستطيع الأفراد والمنشآت من الوصول للمخالفات ومعرفة مقدار الغرامات المترتبة عليها وزيادة الوعي لدى المجتمع بالقوانين، وكذلك رفع مستوى الالتزام والامتثال لديهم بالأنظمة واللوائح الحكومية، على حد تعبيره.
وسبق لـ "الدوسري" إنجاز وإطلاق عددٍ من المشروعات والمنصات القانونية المفيدة، لعل أبرزها منصة "المجتمع القانوني" وهو أول مجتمع رقمي للقانونيين، وكذلك منصة التنظيمات والتشريعات السعودية "تنظيمات"، وأداة "مقدار" لمعرفة التكاليف القضائية لتشجيع المتقاضين على اتخاذ إحدى طرق الصلح والتسوية.
ويعمل حاليًا على منصة "وثيقة" للصياغة القانونية كأول منصة عربية متخصصة في صياغة العقود والاتفاقيات واللوائح والسياسات باستخدام أحدث التقنيات وبشكل آلي ولحظي ومن دون تدخل بشري، وبخطوات سهلة وبسيطة ومن غير الحاجة إلى معرفة قانونية مسبقة من الأفراد وأصحاب المشروعات، أو الشركات والجهات الحكومية.