محامٍ: لا شرع ولا نظام يوجب إعطاء الزوجة "مالاً شهريًا"

أوضح المحامي نايف المرشدي أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ولا الأنظمة والقوانين، نظام يوجب على الزوج صرف مبلغ مالي نقدي شهري للزوجة، في مقابل أنه لا يحق للرجل أن يأخذ من مالها دون موافقتها.
وأشار "المرشدي"، في حديثه عن مسودة نظام الأحوال الشخصية الجديد في برنامج الراصد الذي تبثه قناة الإخبارية؛ إلى أن الإنفاق المراد هو توفير المأكل والمشرب، والمسكن قد نص عليه في الأنظمة بنصوص أخرى بأن يحق لها أن تسكن سكناً مستقلاً.
وفي إضاءة له، ضمن اللقاء، حول نظام حضانة الأطفال؛ أوضح المرشدي، أن النظام الجديد نص على وجوب حضانة الأطفال ولم يتدخل في شؤون زوجين متفقين سواء كانوا مجتمعين أم منفصلين إذا توافقوا فيما بينهم، ولكنّه أسند حق الحضانة للأم عند النزاع في حال عدم وجود مانع والتي حددها أيضًا ومنها وجود مرض معدٍ بالأم أو حالات لا يمكن الجمع فيها بين حضانة أو زواجها من رجل غير محرم للأطفال.