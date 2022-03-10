محامٍ: لا شرع ولا نظام يوجب إعطاء الزوجة "مالاً شهريًا"

وفي إضاءة له، ضمن اللقاء، حول نظام حضانة الأطفال؛ أوضح المرشدي، أن النظام الجديد نص على وجوب حضانة الأطفال ولم يتدخل في شؤون زوجين متفقين سواء كانوا مجتمعين أم منفصلين إذا توافقوا فيما بينهم، ولكنّه أسند حق الحضانة للأم عند النزاع في حال عدم وجود مانع والتي حددها أيضًا ومنها وجود مرض معدٍ بالأم أو حالات لا يمكن الجمع فيها بين حضانة أو زواجها من رجل غير محرم للأطفال.