محام: نظام الأحوال الشخصية الجديد ركيزة لتحقيق مبادئ العدالة

وقد أبدى الخالدي شكره وعرفانه لولاة أمرنا؛ حيث جعلوا الأمر مقننًا وواضحًا للعيان؛ سيما أن النظام قد ضمِنت مواده حقوق الزوجين ابتداءً من الخطبة وحتى وفاة أحد الزوجين أو الفرقة بينهما بالطلاق أو غيره، وهذ إن دل فإنه يدل على أن الرؤية عملت على جعل الإنسان كل محور اهتمامها؛ مما أدى إلى تغييرات جذرية على الساحة العدلية والقانونية، من ناحية تحسين الخدمات وسرعة الوصول لها وإنجازها بأسرع وقت، ومن أُخرى فإن نظام الأحوال الشخصية لم يخرج عن سياقات حفظ حقوق الأسرة وتنظيمًا لها، لاسيما أن النظام في مواده إعمال لما جاء في الشريعة الإسلامية مع وضعها في نصوص قانونية تمكن الجميع من الاطلاع والمعرفة؛ حيث لا يُعذر بالجهل مع وجود النص.