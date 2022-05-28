محاولة تهريب مخدرات للسعودية تدفع سوريَّيْن لمحاكمة بألمانيا.. ما العرض؟

بدأت في ألمانيا، أمس الجمعة، محاكمة اثنين من مهرّبي المخدرات من الجنسية السورية ينتميان لعصابة لبنانية؛ لمحاولتهما تهريب المواد المخدرة إلى السعودية.
ويواجه المتهمان (35 - 36 عاماً) في محكمة ريغنسبورغ الألمانية أحكاماً بالسجن لمدد طويلة تتعلق بتهريب كميات كبيرة من أقراص مخدرة، فيما عرض المدعي العام على المتهمين، بالتعاون مع السلطات الأمنية، الاعتراف بجميع تفاصيل الجرائم والأفراد المتورطين فيها مقابل تخفيف أحكام السجن إلى 10 سنوات فقط.
وأشار تقرير صحيفة "فرانك بوست"، إلى أن المتهمَيْن أخفيا المخدرات في أجهزة لوحية وفي سلع أخرى بأحد المستودعات قبل نقلها الى هامبورغ لشحنها باتجاه المملكة، لكن الشرطة تمكنت في ربيع 2021 من كشف العملية وصادرت المخدرات والقبض على المشتبه فيهما، فيما يتوقع أن يصدر قاضي المحكمة حكمه في 11 يوليو المقبل.