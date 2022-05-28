محاولة تهريب مخدرات للسعودية تدفع سوريَّيْن لمحاكمة بألمانيا.. ما العرض؟

وأشار تقرير صحيفة "فرانك بوست"، إلى أن المتهمَيْن أخفيا المخدرات في أجهزة لوحية وفي سلع أخرى بأحد المستودعات قبل نقلها الى هامبورغ لشحنها باتجاه المملكة، لكن الشرطة تمكنت في ربيع 2021 من كشف العملية وصادرت المخدرات والقبض على المشتبه فيهما، فيما يتوقع أن يصدر قاضي المحكمة حكمه في 11 يوليو المقبل.