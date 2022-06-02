محايل عسير.. ضخ وتعبئة الخزانات بالمياه المحلاة خلال ثلاثة أشهر

أبلغ أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أهالي محافظة محايل اعتذار الجهات المعنية عن تأخر إيصال مياه التحلية، مُرجعًا ذلك التأخر إلى وجود عوائق عدة تم حلّها.
وأكد الأمير تركي أنه سيبدأ ضخ وتعبئة الخزانات بالمياه المحلاة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه وتحديدًا في (شهر أغسطس 2022).
من جانبهم، عبّر أهالي محايل عن عظيم شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي إيلاء المواطن والمقيم جلّ اهتمامها ورعايتها، مؤكدين أن المملكة تشهد مشاريع ضخمة ونهضة شاملة في شتى المجالات والميادين، وهو ما جعلها محط أنظار العالم، مثمّنين لأمير عسير سعيه الدائم ومتابعته لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية في المنطقة.