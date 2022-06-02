محايل عسير.. ضخ وتعبئة الخزانات بالمياه المحلاة خلال ثلاثة أشهر

من جانبهم، عبّر أهالي محايل عن عظيم شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين التي إيلاء المواطن والمقيم جلّ اهتمامها ورعايتها، مؤكدين أن المملكة تشهد مشاريع ضخمة ونهضة شاملة في شتى المجالات والميادين، وهو ما جعلها محط أنظار العالم، مثمّنين لأمير عسير سعيه الدائم ومتابعته لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية في المنطقة.