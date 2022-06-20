"محطة التكييف المركزية بالمسجد النبوي".. إحدى صور العناية بضيوف الرحمن

وتقع محطة التكييف المركزية على بعد 7 كيلومترات عن المسجد النبوي، وتبلغ مساحتها ما يقارب 70 ألف متر مربع, وتضم أكبر مكثّف لتبريد الماء في العالم، ويوجد بها 6 مبردات تصل سعة الواحد منه 3400 طن.