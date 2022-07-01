"محطة قطار الحرمين" إحدى منافذ استقبال وتفويج الحجاج بين المدينة ومكة

تمثّل محطات قطار الحرمين السريع أحد المشروعات الكبرى التي شُيِّدت لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين, وتسهيل انتقالهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال وقت وجيز.
واستقلّ ٥٥٥ حاجاً رحلات قطار الحرمين السريع بين المدينة المنورة ومكة المكرمة خلال موسم ما قبل الحج هذا العام حتى يوم أمس، عبر رحلات منتظمة تُسيَّر لنقل المسافرين عبر محطات القطار الذي يشكّل أحد مسارات ومنافذ تفويج الحجاج براً من المدينة المنورة، يعزّز من جودة أعمال تفويج الحجاج بواسطة الحافلات عبر مركز مراقبة تفويج الحجاج في طريق الهجرة السريع, ومركز حجاج البر بالمدينة المنورة.
وتواصلت الخدمات الميدانية والتقنية في محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، حيث يتولى شبان سعوديون المهام التشغيلية في المحطة بدءاً بمتابعة انتقال ووصول الركاب عبر مواقف السيارات إلى صالة المغادرة في الطابق العلوي، واستقبال المسافرين لحظة وصولهم إلى المحطة, والتأكد من بياناتهم, ومساعدتهم في الوصول للمقاعد المخصصة في درجة الضيافة أو درجة الأعمال, وتوفير الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأعمال الأمنية, وتفتيش الأمتعة, إلى جانب الإشراف على تجهيز وتقديم الأغذية والمشروبات للمسافرين أثناء الرحلة, فضلاً عن كوادر وطنية مؤهلة ومدربة على أعمال الصيانة الفنّية والكهربائية للقطار وفحص العربات قبل كل رحلة والتحقّق من سلامتها لضمان سير الرحلات في أوقاتها المحددة بشكل آمن.
وتمثّل محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة واحدة من خمس محطّات رئيسة لقطار الحرمين السريع الذي تبلغ طول سكّته 450 كيلومتراً، ويوفّر قدرة إضافية لتنقّل الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين المسافرين بين المدينة المنورة ومكة المكرمة, وكذلك عبر محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.