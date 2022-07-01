"محطة قطار الحرمين" إحدى منافذ استقبال وتفويج الحجاج بين المدينة ومكة

وتواصلت الخدمات الميدانية والتقنية في محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، حيث يتولى شبان سعوديون المهام التشغيلية في المحطة بدءاً بمتابعة انتقال ووصول الركاب عبر مواقف السيارات إلى صالة المغادرة في الطابق العلوي، واستقبال المسافرين لحظة وصولهم إلى المحطة, والتأكد من بياناتهم, ومساعدتهم في الوصول للمقاعد المخصصة في درجة الضيافة أو درجة الأعمال, وتوفير الخدمات الموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة، والأعمال الأمنية, وتفتيش الأمتعة, إلى جانب الإشراف على تجهيز وتقديم الأغذية والمشروبات للمسافرين أثناء الرحلة, فضلاً عن كوادر وطنية مؤهلة ومدربة على أعمال الصيانة الفنّية والكهربائية للقطار وفحص العربات قبل كل رحلة والتحقّق من سلامتها لضمان سير الرحلات في أوقاتها المحددة بشكل آمن.