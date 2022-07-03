محطتان الأكبر عالميًّا.. "159" ألف طن تبريد تلطف أجواء الحرم خلال موسم الحج





وتستهلك منظومة التبريد طاقة تصل إلى "159" ألف طن تبريد، تصنف ضمن أكبر منظومات التبريد في العالم، وتضخ طاقتها من محطتي "كدي، والشامية"، وتقدر الطاقة التي تنتجها محطة الشامية بـ"120" ألف طن تبريد، وتبعد عن المسجد الحرام مسافة "900" متر، أما محطة أجياد فتصل قدرتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن تبريد، وتبعد "500" متر.

