محفظة مالية تقدّر بـ 150 مليون ريال.. تعاون بين "بنك التنمية" و"شركة قنوات"

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حزمة من الخدمات المالية المقدمة من البنك لدعم الشباب والمستفيدين من أبناء الوطن وتمكينهم من ممارسة العمل الحر من خلال منصة التوصيل الرقمي (دال) التابعة للشركة عبر الاستفادة من الخيارات التمويلية في منتج نفاذ لدي البنك، الذي يقدّم تمويلاً يصل حتى 150 ألف ريال. إضافة إلى تمكين الراغبين من البدء بتأسيس أعمالهم الناشئة في نشاط الاتصالات من الاستفادة من تمويلات البنك لدعم المشايع، وكذلك الحصول على خبرة الشركة في تأسيس منافذ البيع.