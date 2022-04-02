محكمة التنفيذ بالدمام توزع جزءًا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه

واتخذت الدائرة المختصة بمحكمة الدمام العديد من إجراءات الحجز والتنفيذ وتحصيل عدد من الأموال النقدية الموجودة في الحسابات، والأسهم، والعقارات المملوكة للمنفذ ضده، التي تمثل جزءًا من المبالغ المطالب بها، كما استكملت المحكمة إجراءات تتبع الأموال بالكتابة إلى "25" جهة حكومية مسجلة للأموال لغرض التتبع والإفصاح عما لديها من أموال تخص المنفذ ضدهم.