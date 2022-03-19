محللان اقتصاديان: موسم الرياض أثبت قدرة السعودية على تنفيذ مشاريع ترفيهية عملاقة

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري: موسم الرياض، لعب دورًا حيويًّا في تحفيز الأنشطة التجارية، وضخ مزيد من الاستثمارات في عدد من الأنشطة الترفيهية والقطاعات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بفعاليات الموسم التي انطلقت في 20 أكتوبر 2021.