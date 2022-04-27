محلل أمريكي يحذِّر من السيناريو الكارثي والركود العالمي.. والحل في السعودية

واعترف المحلل الأمريكي ومُقدِّم برنامج "GPS" بأن مفاتيح إبقاء التحالف الغربي ضد روسيا، وإبقاء الضغط الاقتصادي عليها، في يد السعودية؛ بصفتها أكبر منتج، والدول الخليجية الأخرى، وذلك عبر زيادة إنتاج النفط، والمحافظة على تدفق الإمدادات. مبينًا أن هذا فقط يمكن تحقيقه في سيناريو تهبط فيه أسعار الطاقة من المعدلات العالية الحالية.