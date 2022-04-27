محلل أمريكي يحذِّر من السيناريو الكارثي والركود العالمي.. والحل في السعودية

قال المحلل السياسي الأمريكي فريد زكريا إنه يجب على الولايات المتحدة العمل مع المملكة العربية السعودية إذا أراد الغرب الحفاظ على الضغط الاقتصادي على روسيا، وتجنُّب سيناريو الركود وهبوط معدلات النمو.
ونقلت شبكة "CNN" عن "زكريا" قوله إن السبيل الوحيد للمحافظة على الضغط على موسكو دون التأثير على الاقتصاد العالمي هو بتخفيض أسعار النفط، لافتًا إلى أن السبيل الوحيد إلى ذلك هو التعاون مع السعودية لزيادة إنتاج النفط.
واعترف المحلل الأمريكي ومُقدِّم برنامج "GPS" بأن مفاتيح إبقاء التحالف الغربي ضد روسيا، وإبقاء الضغط الاقتصادي عليها، في يد السعودية؛ بصفتها أكبر منتج، والدول الخليجية الأخرى، وذلك عبر زيادة إنتاج النفط، والمحافظة على تدفق الإمدادات. مبينًا أن هذا فقط يمكن تحقيقه في سيناريو تهبط فيه أسعار الطاقة من المعدلات العالية الحالية.
وشدَّد "زكريا" على أنه في حال بقيت أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل، مع إمكانية أن ترتفع أكثر، فهذا يعني أن أوروبا ستدخل قريبًا في حالة ركود، والاقتصاد العالمي بأكمله سيشهد هبوطًا بمعدلات النمو؛ وهذا يعني انهيار التحالف ضد روسيا في الوقت الذي تبحث فيه الدول عن طرق للحصول على طاقة رخيصة.