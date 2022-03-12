محلل سياسي: أمن السعودية خط أحمر.. و"تطبيق الأحكام" خطوة حازمة من القيادة

وقال "الشريدة" في حديثه لـ"سبق" إن تطبيق حكم الإعدام بعدد من الأشخاص، ممن ارتكبوا عددًا من الجرائم والإفساد في الأرض والقتل بسبب اعتناقهم أفكارًا ضالة وهدامة، وينتمون لجماعات إرهابية، جعلتهم يستبيحون الحرمات والأعراض من الأبرياء، ويقتلون والديهم، ويستهدفون دور العبادة وعددًا من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة.. بكل تأكيد هذا الخبر أسعد كل شخص يؤيد وجود الأنظمة، ويبارك كل خطوة من شأنها الارتكاز على العدل، وتحقق الأمن والأمان، وتحفظ للناس أرواحهم وممتلكاتهم.