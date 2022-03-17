محلل سياسي لـ"سبق": دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بأن "الحل السياسي للأزمة" بيد اليمنيين

أكد المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن الدعوة التي أطلقتها ووجهتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لجميع الأحزاب والقوى والشخصيات المستقلة، بمن فيها الحوثيون، للمشاركة في مشاورات يمنية- يمنية في مقر الأمانة بمدينة الرياض، تأتي امتدادًا لجهود دول المجلس لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، ودعم الشعب اليمني تنمويًا وإغاثيًا وإنسانيًا. كما أنها تأتي تنفيذًا لنتائج القمة الخليجية في دورتها الثانية والأربعين في الرياض، والتي تهدف إلى توحيد كلمة اليمنيين كافة، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات عبر الحوار بين جميع القوى والمكونات اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل.